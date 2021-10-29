قوة ضاربة للفاشية - سعيد مضيه

2021/10/29 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه درجت الصهيونية على مسرح السياسيات الدولية متزامنة مع الامبريالية ؛ كانت الغطاء السياسي لتدافع الاحتكارات اليهودية في الزحام المحتدم في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر بين ضواري الاحتكارات الامبريالية.أدرك هيرتزل هذه العلاقة فتوجه الى اليهود الأثرياء واستجابوا لدعوته وقرر المؤتمر الأول للحركة الصهيونية ، 1897، التحالف مع القوى العظمى صاحبة القرار في السياسات الدولية ؛ دشنت الحركة الصهيونية قوة ا ......





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