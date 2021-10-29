2021/10/29 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم انتحل صفة ضابط ةأوهم فتاة بالتعيين وآخر بسرقة ١٠ ملايين دينار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن استخبر مكتب مكافحة اجرام الكاظمية عن وجود شخص ينتحل صفة ضابط شرطة برتبة (ملازم) لقيامه بالاحتيال على فتاة اوهمها بالتعيين كمفتشة في وزارة الداخلية مقابل مبلغ مالي، تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود اثناء استلام الدفعة الأولى من المبلغ"، لافتا الى ان المتهم، "دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

إلى ذلك، "تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠) ملايين دينار عراقي من داخل عجلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 'منتحل' صفة ضابط أوهم فتاة بالتعيين وآخر بالسرقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 'منتحل' صفة ضابط أوهم فتاة بالتعيين وآخر بالسرقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).