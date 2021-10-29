2021/10/29 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد المتحدث باسم شرطة محافظة أربيل المقدم فاضل حاجي يوم الجمعة بمصرع امرأة وبنتيها بحادث دهس مروع على الطريق الرئيسي الرابط بين أربيل و مخمور.وقال حاجي في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع امرأة وأبنتيها بحادث دهس مروع في أربيل المركز الخبري الوطني.

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