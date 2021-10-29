2021/10/29 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن 8 أسابيع، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 8 أسابيع المركز الخبري الوطني.

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