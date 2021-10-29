الغلاي: المفوضية رفعت عددا من الطعون الى الهيئة القضائية للانتخابات

2021/10/29 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي ان المفوضية رفعت عددا من الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

وأوضحت الغلاي في تصريح ان باب الطعون على نتائج الانتخابات أغلق في التاسع عشر من الشهر الجاري وتم النظر في أكثر من الف واربع مئة طعن مضيفة ان الخامس والعشرين من تشرين الاول الجاري كان آخر يوم للنظر في هذه الطعون حيث تمت الموافقة على فتح أكثر من الفي محطة لإجراء العد والفرز اليدوي لافتة الى ان محافظة نينوى كانت الاولى من حيث اعادة العد والفرز حيث تم اعادة العملية لأكثر من مئة محطة في حين أكدت الغلاي ان نتيجة العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للنتائج الالكترونية بنسبة مئة في المئة.

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