سقوط ٥ قذائف هاون على قرية العبارة شمال شرق بعقوبة

2021/10/29 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقطت ٥ قذائف هاون على قرية شمال شرق بعقوبة.



مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمنى ان خمسة قذائف هاون أطلقت من مكان مجهول سقطت في محيط قرية العبارة شرق المقدادية شمال شرق بعقوبة دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية.



يذكر ان قرية الحروب ضمن حوض حمرين شمال شرق بعقوبة تعرضت في وقت سابق الى هجوم بأربعة قذائف هاون دون وقوع اصابات بشرية.

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