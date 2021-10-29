Apple تحقق إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثالث للعام الحالي لأول مرة منذ 2017

2021/10/29 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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لأول مرة منذ 2017..



Apple تحقق إيرادات أقل من المتوقع خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

انخفض سهم شركة Apple بنسبة 4% الخميس 28 تشرين الاول، بعد أن حققت إيرادات أقل من توقعات وول ستريت في الربع الأخير من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 ايلول 2021.

وقال كوك في تصريح صحفي "لقد كان أداءنا قويا للغاية على الرغم من نقص المعدات، والتي نقدرها بحوالي 6 مليارات دولار مدفوعة بنقص الرقائق على نطاق الصناعة والذي تم الحديث عنه كثيرا، واضطرابات التصنيع المرتبطة بكورونا في جنوب شرق آسيا".

ومع ذلك، ظلت الإيرادات الإجمالية لشركة Apple مرتفعة بنسبة 29% على أساس سنوي، ونمت كل فئة من فئات منتجاتها على أساس سنوي.

وجاءت ربحية السهم بنحو 1.24 دولار مقابل توقعات بنحو 1.24 دولار، وبلغت الإيرادات 83.36 مليار دولار مقابل إيرادات متوقعة بنحو 84.85 مليار دولار، بزيادة 29% على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات iPhone 38.87 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 41.51 مليار دولار، بزيادة 47% على أساس سنوي.

في حين بلغت إيرادات الخدمات 18.28 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 17.64 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.6% على أساس سنوي.

إما إيردات المنتجات الأخرى بلغت 8.79 مليار دولار مقابل توقعات بـ 9.33 مليار دولار، بزيادة 11.5% على أساس سنوي.

في حين بلغت إيرادات Mac نحو 9.18 مليار دولار مقابل توقعات 9.23 مليار دولار، بزيادة 1.6% على أساس سنوي.

أما إيرادات iPad بلغت 8.25 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 7.23 مليار دولار، بزيادة 21.4% على أساس سنوي.

ولم تقدم Apple إرشادات رسمية منذ بداية الوباء، لكن كوك قال إن شركة Apple تتوقع "نموا قويا في الإيرادات على أساس سنوي" في ربع كانون الثاني على الرغم من حقيقة أن كوك قال إن Apple ستواجه قيودًا أسوأ على الإمداد في الربع الحالي.

قال كوك: "لقد انتهينا من حوالي شهر من هذا الربع، فقد تحسنت اضطرابات التصنيع المتعلقة بكورونا بشكل كبير، يزال نقص الرقائق مستمراً".

وأضاف أن مشاكل التوريد كانت تتعلق بالرقائق كانت على العقد القديمة، أو الرقائق القديمة، بدلاً من المعالجات المتقدمة تقنيا في قلب أجهزة Apple .

وتشير توقعات نمو المبيعات على أساس سنوي إلى أن Apple ترى طلبًا أكبر بكثيرمما يمكنها من توفيره على طرازات iPhone 13 الجديدة الخاصة بها.

وتضمن الربع الأخير لشركة Apple مبيعات iPhone 13 لبضعة أيام فقط حيث انتهى في 25 ايلول.

وتشهد شركة Apple حاليًا نموًا هائلاً حيث انتشرت مبيعات أجهزة iPhone و iPad و Mac خلال الوباء.

وارتفعت الإيرادات السنوية لشركة Apple للسنة المالية 2021 بنسبة 33% من عام 2020 إلى 366 مليار دولار.

وكان أقوى نمو في فئات منتجات Apple بصرف النظر عن أجهزة iPhone في أعمال الخدمات الخاصة بها، والتي تشمل المبيعات من App Store، وخدمات الاشتراك في الموسيقى والفيديو، والإعلانات ، والضمانات الممتدة، والترخيص.

نمت خدمات Apple بنسبة 26% سنويا والتي قال كوك إنها كانت أعلى مما توقعته الشركة.

وقال كوك إن Apple لديها 745 مليون اشتراك مدفوع، والتي لا تشمل فقط خدمات الطرف الأول مثل Apple Music ولكن أيضا الاشتراكات من خلال متجر تطبيقات Apple

لم تحقق أجهزة Mac من Apple نموا قويا ، بل زادت بنسبة 1.6% سنويا فقط، لكن الربع لم يشمل مبيعات طرازات MacBook Pro الجديدة التي تم الإعلان عنها في تشرين الاول.

ونمت أجهزة iPad من Apple بنسبة 21% على أساس سنوي، على الرغم من قيود العرض.

نمت فئة المنتجات الأخرى من Apple، والتي تشمل طرازات Apple Watch وAirPods، بنسبة 11% بدون منتجات جديدة، والتي تم طرحها للبيع في تشرين الاول.

يمثل هذا الربع أول مرة منذ نيسان 2016 تفشل فيها Apple في التغلب على تقديرات الأرباح، وهي المرة الأولى منذ حزيران 2017 التي تحقق فيها Apple إيرادات أقل من التوقعات، وفقا لبيانات Refinitiv.

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