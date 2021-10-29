الإطاحة بضابط مزيف أوهم فتاة بالتعيين وآخر لص في بغداد

2021/10/29 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من الإطاحة بضابط انتحل صفة ضابط أوهم فتاة بالتعيين وآخر بسرقة 10 ملايين دينار

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "وبعد أن استخبر مكتب مكافحة اجرام الكاظمية عن وجود شخص ينتحل صفة ضابط شرطة برتبة ملازم لقيامه بالاحتيال على فتاة اوهمها بالتعيين كمفتشة في وزارة الداخلية مقابل مبلغ مالي، تم نصب كمين محكم".

وأضاف ان "العملية اسفرت عن إلقاد القبض على المنتحل بالجرم المشهود اثناء استلام الدفعة الأولى من المبلغ"، مبيناً ان "الجهات الأمنية قامت بتدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 160 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

وأشارت الداخلية في بيانها الى ان " مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ تمكنت ايضاً من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار عراقي من داخل عجلة"، لافتاً الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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