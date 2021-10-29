هيئة المساءلة ترد على عدم تطبيقها قرارا لمجلس الوزراء وتكشف سبب تأخر معاملات فئتين

2021/10/29 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الجمعة، بياناً ترد فيه على قضية عدم تطبيقها قراراً لمجلس الوزراء.وذكرت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري التقى في مكتبه بمقر الهيأة محافظ نينوى نجم الجبوري"، لافتة الى ان "اللقاء تركز حول معاملات ضحايا الإرهاب ومزاعم تأخيرها لدى الهيأة".واضافت ان "رئيس الهيأة قام بشرح وتوضيح آلية العمل للنظر بتدقيق تلك المعاملات وبين له أن دوائر الهيأة تعمل بطاقتها القصوى باستثناء الفترة التي تخللت الجائحة وتأثر البلاد بها"، منوهة الى انه "أوضح أن هناك إنجاز كبير وعمل متواصل وأن المدد التي تستغرقها المعاملات معقولة نسبة إلى الأعداد الضخمة التي ترد إلى الهيأة من انحاء البلاد وحجم كادر الهيأة المحدود الذي لايوازي كادر دائرة في بعض الوزارات".واشارت إلى أن "ما تم اعلانه بخصوص قرار من رئاسة مجلس الوزراء بعدم تدقيق ضحايا الإرهاب من قبل الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فإن الهيأة ليست هي الجهة التي تنفذ هذا القرار لأن الهيأة تستقبل الطلبات من الجهات الحكومية المختلفة ولذلك على الجهات المرسلة أن تنفذ القوانين والتعليمات بوجوب التدقيق من عدمه وبالتالي عدم ارسال المعاملات".

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