الدولار بادنى مستوياته عالميا خلال شهر

2021/10/29 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تحرك الدولار قرب اضعف مستوياته في شهر مقابل العملات الرئيسية، تحت تأثير قوة اليورو ، فيما يراهن المتعاملون على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية، كما أدى ارتفاع الأسهم إلى تقلص الطلب على الأصول الأكثر أمانا.وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى من بينها اليورو، بنسبة 0.1% إلى 93.462، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته المسجلة أمس الخميس عند 93.277 وهو مستوى لم يهبط إليه منذ 27 أيلول الماضي.كما تراجع الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.7537 دولارا امريكيا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل تموز عند 0.75555 دولارا في الجلسة السابقة.وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 % إلى 0.7177 دولار ابعد أن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في تشرين الأول.في حين هبط اليورو 0.1% إلى 1.1666 دولارا بعد ارتفاعه إلى 1.1692 دولارا خلال ساعات الليل للمرة الأولى منذ 28 أيلول.ولم يطرأ تغيير يذكر على الين، وهو ملاذ آمن آخر، إذ بلغ 113.595 ينا للدولار، ليواصل التراجع تدريجيا من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريبا عند 114.695 الذي وصل إليه الاسبوع الماضي./انتهى3

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