2021/10/29 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي تركي بانفجار عبوة ناسفة شمال العراق .وذكرت الوزارة في بيان لها ان عبوة ناسفة مصنعة يدويًا زرعها إرهابيون في منطقة عملية مخلب الصاعقة (شمالي العراق)"ادى انفجارها الى مقتل الجندي .وكانت تركيا قد اطلقت عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" في 23 نيسان الماضي بشكل متزامن ضد مسلحي تنظيم "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-وبازيان"، شمالي العراق./انتهى

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