2021/10/29 | 10:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الجمعة، إلى فرص كبيرة لتساقط الأمطار مساء اليوم في مناطق مختلفة من البلاد.وقال المتنبئ الجوي، علي الكربلائي في بيان، انه “يستمر تأثر البلاد بالمؤثر العلوي المتواجد في البحر المتوسط مع تحسن واتساع رقعة التأثير”.وأضاف أن “أجواء المنطقة الشمالية ستكون غائمة مصحوبة بأمطار بين الديمية والرعدية متوسطة الشدة وتشمل دهوك والموصل، أما خلال ساعات العصر والليل فتشمل باقي مدن الشمال أربيل السليمانية وكركوك بأمطار رعدية مختلفة الشدة مع استمرارها في دهوك وأربيل بشكل متقطع”.وتابع، أن “المنطقة الغربية ستشهد أجواء غائمة غالباً مع احتمالية تساقط زخات مطرية خفيفة، فيما تكون أجواء المناطق الوسطى والجنوبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمطار رعدية في 8 مدن عراقية وانخفاض لدرجات الحرارة شمالاً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمطار رعدية في 8 مدن عراقية وانخفاض لدرجات الحرارة شمالاً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمطار رعدية في 8 مدن عراقية وانخفاض لدرجات الحرارة شمالاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).