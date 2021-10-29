مجموعة مسلحة تقتحم قناة

2021/10/29 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت مجموعة مسلحة مقر قناة "UTV"

المملوكة لزعيم تحالف "عزم" خميس

الخنجر، ليلة الخميس.

وذكر بيان صادر عن مدير القناة علي عبد

الأمير عجام، إن "المجموعة قامت بتهديد

كادر القناة وترويعه وتهديد عدد

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