الصحة تحدد أمراض السرطان الأكثر شيوعًا في العراق

2021/10/29 | 11:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت وزارة الصحة، الجمعة، عن أكثر أمراض السرطان شيوعًا في العراق.

وقالت مديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان سرى ياسين في تصريح، 29 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "مجلس السرطان يصدر تقريرًا سنويًا بالحالات المسجلة في العراق بكل تفاصيلها وأنواع السرطانات".

وأضافت ياسين، أنّ "سرطان الثدي تصدر إحصائية أمراض السرطان العشرة الأكثر شيوعًا في العراق سنة 2019"، مبينة أنّ "التقرير السنوي الأخير الفي العام ذاته أشار إلى أنّ عدد الإصابات بسرطان الثدي بلغت 6959 وكانت نسبته 35% من بين السرطانات المسجلة بين الإناث و19% لكلا الجنسين".

وأشارت المسؤولة، إلى "وجود 48 عيادة للكشف عن السرطانات منتشرة في بغداد وجميع المحافظات، بالإضافة إلى 31 مركزًا علاجيًا للأورام في العراق عمومًا".

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