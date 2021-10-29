شاهد.. لحظة مداهمة الشرطة الأوكرانية مكتبًا لتزوير شهادات لقاح كورونا

2021/10/29 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أوكرانيا، لا يمكن للأشخاص زيارة الأماكن المزدحمة إلا إذا تم تطعيمهم أو إجراء اختبارات "PCR" سلبية.مما يفتح سوقًا سوداء جديدة للقاحات ووثائق الاختبار المزورة.تقرير مراسلتنا، بيانكا نوبيلو.

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