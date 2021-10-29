“حصني” خارج صفوف الشرطة بسبب الإصابة

2021/10/29 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن نادي الشرطة، اليوم الجمعة، غياب لاعب فريقه الكروي علي حصني بسبب الإصابة.وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي حسين الخرساني، ان “اللاعب علي حصني سيغيب عن صفوف فريق الشرطة الكروي بداعي الإصابة”.[…]

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