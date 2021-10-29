الإعمار: خطة لتأهيل طريقين خارجيين مهمين

2021/10/29 | 11:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، خطتها لتأهيل طريقين خارجيين مهمين ،فيما أكدت أن أسباب الحوادث لا تقتصر على رداءة الطرق فقط بل أيضا لعدم وجود أنظمة تردع المخالفين.وقال مدير عام الطرق والجسور حسين الموسوي في تصريح صحفي، إن “دائرة الطرق والجسورالعامة استمرت رغم قلة الموارد المالية بأعمال الصيانة ، وتمكنت […]

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