2021/10/29 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أنهى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، جدلية بقاء الرئاسات الثلاث المنتهية ولايتها لدورة ثانية في حكم العراق.

وقال المالكي في رد على تساؤل بمقابلة تلفزيونية تابعتها (بغداد اليوم) بشأن بقاء الكاظمي: "لو استشرت وطلب رأيي ببقاء الكاظمي رئيساً للوزراء لطلبت تغيير الرئاسات الثلاث".

وأضاف: "أنا مع تغيير جميع الرئاسات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يحسم مسألة بقاء الكاظمي والحلبوسي وصالح لدورة ثانية بحكم العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يحسم مسألة بقاء الكاظمي والحلبوسي وصالح لدورة ثانية بحكم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).