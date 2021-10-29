دفعة معنوية كبيرة لمانشستريونايتد قبل مباراته امام توتنهام

2021/10/29 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تلقى أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة مع توتنهام، السبت المقبل، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال أسبوع قد يكون حاسمًا لمستقبل المدرب النرويجي، بحسب تقرير صحفي فرنسي.فقد ذكرت صحيفة "ليكيب"، أن الفرنسيين رفائيل فاران وأنتوني مارسيال شاركا في الحصة التدريبية الجماعية، التي أجراها الفريق اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن ثنائي الديوك قد يلعب أمام توتنهام في البريميرليج، لكنه بشكل مؤكد سيتواجد ضد أتالانتا في المباراة التالية، ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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