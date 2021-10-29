ليس لانها مزورة.. قيادي بالتيار الصدري يكشف عن سبب جديد لتشكيك الإطار التنسيقي بنتائج الانتخابات

2021/10/29 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف القيادي في التيار الصدري عصام حسين، اليوم الجمعة، عن سبب جديد لتشكيك قوى الإطار التنسيقي بنتائج الانتخابات والاعتراض عليها.

وقال حسين في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن "المعطيات تشير الى أن نتائج الانتخابات ستحول الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها، بشكل قريب".

واضاف، أن "البيان الذي أصدرته قوى الإطار التنسيقي بشأن الخروق في الانتخابات، هو بيان إنشائي أكثر مما هو بيان طعون، وهذا يوضح أن الأخوة في الإطار التنسيقي يطالبون بإعادة العد والفرز اليدوي ليس لان الانتخابات مزورة أو انها تعرضت لإشكالات معينة، وإنما يسعون لطلب المزيد من الوقت لعقد تحالفات وترتيب الأوراق للمرحلة المقبلة، لاسيما وأنهم يعتبرون أنفسهم الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، وربما يفقدون نفوذ السلطة في المرحلة المقبلة أو من الممكن أن يتم تقويض عملهم السياسي مما يجعلهم غير مؤثرين على الساحة الداخلية والخارجية".

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