صحيفة اسبانية تحدد موعد اول مباراة لبرشلونة بقيادة تشافي

2021/10/29 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية ان : المدير الفني للسد القطري / تشافي هيرنانديز / سيوقع على عقد مع برشلونة يمتد لنهاية الموسم الحالي، بجانب الموسمين المقبلين، وحتى حزيران 2024.وقالت الصحيفة :" تشافي سيستمر مع السد حتى 30 تشرين الاول الجاري على الاقل، عقب مواجهة السد ضد الاهلي، ولن يعيق مسؤولو السد رحيله للبارسا فهو حلمه".واضافت :" تشافي لن يقود الفريق ضد الافيس بالليجا او دينامو كييف بدوري الابطال، بل ستكون مباراته الاولى يوم 6 تشرين الثاني ضد سيلتا فيجو بملعب /بالايدوس/ بالدوري".ورفض تشافي الحديث عن اقترابه من برشلونة، رغم انه يريد ان يتم الامر باسرع وقت، بحسب ما افادت الصحيفة الاسبانية.يُذكر ان برشلونة اسند المهمة بشكل مؤقت الى سيرجي بارخوان المدير الفني للفريق الرديف، حتى اتمام التعاقد مع تشافي./انتهى3

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