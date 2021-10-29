مصرع شابين وجرح ثالث في حادث سير على طريق ديالى ـ بغداد

2021/10/29 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي شابان مصرعهما واصيب ثالث في حادث سير جنوب غرب بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حادث سير نجم عن تصادم عجلتين ، على طريق ديالى _ بغداد قرب منطقة كصيرين جنوب غرب بعقوبة ".واضاف :" ان الحادث ادى الى مصرع شابين وجرح ثالث " ./انتهى

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