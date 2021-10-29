الإعمار تكشف عن خطتها لتأهيل طريقين خارجيين مهمين

2021/10/29 | 11:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، خطتها لتأهيل طريقين خارجيين مهمين ،فيما أكدت أن أسباب الحوادث لا تقتصر على رداءة الطرق فقط بل أيضا لعدم وجود أنظمة تردع المخالفين.وقال مدير عام الطرق والجسور حسين الموسوي في تصريح صحفي، إن “دائرة الطرق والجسورالعامة استمرت رغم قلة الموارد المالية بأعمال الصيانة ، وتمكنت من تأهيل القاطع الجنوبي للطريق السريع الذي يعد شريان حركة النقل في العراق، لأنه يربط الموانئ الجنوبية بالعاصمة بغداد ، ويبلغ طول الطريق 550 كم ، تم إنجاز 350 منه ، وتم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء “، منوهاً “بوجود خطة لدى الدائرة تتعلق بتأهيل […]

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