2021/10/29 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مطلع، الجمعة، باعتقال وتفكيك شبكة لتجارة وتوزيع المخدرات، شرقي محافظة صلاح الدين.وقال المصدر في حديث صحافي إن “الرد السريع في قضاء طوز خورماتو شرق صلاح الدين، نفذ عملية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شبكة من تجار المخدرات شرقي صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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