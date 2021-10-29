قبل انعقاد كوب 26.. البابا فرنسيس يدعو قادة العالم لمحاربة التغير المناخي

2021/10/29 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البابا فرنسيس الجمعة قادة العالم الذين سيجتمعون في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب26" التي تبدأ، الأحد، في غلاسكو، إلى أن يقدموا حلولا فعالة وعاجلة للأزمة البيئية.

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