لندن تستدعي السفير الفرنسي

2021/10/29 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير بريطاني إن بلاده قد تأمر بتفتيش المزيد من السفن الفرنسية رداً على احتجاز فرنسا لسفينة صيد بريطانية في المياه الإقليمية الفرنسية، مع احتدام نزاع يتعلق بحقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستدعى وزير الخارجية البريطاني سفير فرنسا في لندن للحصول على توضيح بشأن تصرفات باريس اليوم الجمعة.

وقال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “من الواضح أن الخيار دائماً ما يكون متاحاً لدينا لتصعيد الإجراءات التي نقوم به على السفن الفرنسية واعتلاء المزيد منها إذا كان هذا هو ما يفعلونه مع سفننا”.

وأضاف “هناك أمور إدارية أخرى يمكن أن نطلبها من السفن الفرنسية، إنه شيء لا نريد الخوض فيه”.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه جرى مرافقة السفينة (كورنليس جيرت جان) إلى ميناء لو هافر الشمالي بعدما لم يقدم طاقمها ما يثبت أنه يحمل تصريحاً بالصيد في المياه الإقليمية الفرنسية.

وقال يوستيس إن تركيز لندن ينصب في الوقت الحالي على محاولة حل المشكلة مع المفوضية الأوروبية ومع سفير فرنسا في لندن.

وأضاف “بالتأكيد لدينا القدرة على الرد بطريقة متناسبة”.

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