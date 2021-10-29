2021/10/29 | 12:10 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش التركي قصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/29 | 12:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التركي قصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش التركي قصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).