أدفوكات يستبعد لاعباً بارزاً من تشكيلة العراق في لقاء سوريا

2021/10/29 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر خاصة لموقع winwin أن الهولندي

ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق، قرّر

استبعاد صفاء هادي لاعب خط وسط القوة

الجوية، الناشط في الدوري العراقي

الممتاز، من القائمة النهائية التي

ستلاقي منتخبي سور

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