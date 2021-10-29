الازهر يدين هجوم المقدادية ويدعو الى

2021/10/29 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الجامع الأزهر وإمامه أحمد الخطيب

"بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي

وقع مساء أمس، على قرية "بني تميم" في

محافظة ديالى.

وقال في بيان نشره عبر موقعه في "فيسبوك"

، إن "استباحة دماء الآمنين الأبري

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