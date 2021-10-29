2021/10/29 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الصين وأمريكا قائمة الدول الأعلى في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، لذا فإن أي محاولة لمعالجة أزمة المناخ ستحتاج إلى خفض كبير للانبعاثات من هاتين الدولتين القويتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا والصين أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري في العالم.. والسعودية ضمن القائمة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا والصين أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري في العالم.. والسعودية ضمن القائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).