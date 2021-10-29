مؤشر أسعار النفط يقترب من ذروته ويكسر حاجز 84 دولاراً للبرميل

2021/10/29 | 12:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن 8 أسابيع، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.2 بالمئة، إلى 84.51 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي سِنتين […]

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