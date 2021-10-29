الاخوان في عين العاصفة.. تحالف اوربي لتعزيز إجراءات محاربة الإسلام السياسي

2021/10/29 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت عدة دول أوروبية عن تدشين تحالف أمني واستخباراتي لتعزيز آليات مواجهة نشاط تنظيم الإخوان المسلمين المتغلغل في البلاد على مدار السنوات الماضية.

وفي ختام منتدى فيينا لمواجهة الإسلام السياسي، أكدت النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك أهمية تعزيز التعاون على كافة المستويات لمواجهة خطر انتشار الجماعة الإرهابية، في البلدان الأوروبية.



وأكدت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، أن محاربة الإسلام السياسي تبدأ بمواجهة محاولات الفصل وخلق المجتمعات الموازية، موضحة أن منتدى فيينا لمكافحة الإسلام السياسي وتنظيماته وفي مقدمتها جماعة الإخوان، سيعقد دورة ثانية له العام المقبل، مشيرة إلى تعيين منسق أوروبي مختص بهذا الملف.

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