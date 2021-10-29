بايدن ينتقد القيادة العسكرية في السودان ويدعو العسكر لإعادة الحكومة المدنية

2021/10/29 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كثفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة خلال الساعات الماضية الضغط على المجلس العسكري الجديد في السودان.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين مثلها مثل الدول الأخرى.



ودعا إلى ضرورة إعادة الحكومة المدنية الانتقالية، مشدداً في بيان، على ضرورة السماح للمحتجين بالتظاهر دون التعرض لهم، قائلا: رسالتنا إلى السلطات العسكرية في السودان قوية وواضحة: يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية.



وجمدت واشنطن المساعدات للخرطوم منذ فرض حالة الطوارئ.

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