2021/10/29 | 12:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kr5e7bd97c4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع قرب بدء العام الدراسي... هل يكون الدوام حضوريّا؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع قرب بدء العام الدراسي... هل يكون الدوام حضوريّا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).