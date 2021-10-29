2021/10/29 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر طبي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بوفاة نزيل داخل سجن الحوت جنوب غربي مدينة الناصرية.وقال المصدر أن “نزيلا من اهالي بابل في العقد الخامس من العمر، و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة نزيل مدان بالإرهاب في سجن “الحوت” المركز الخبري الوطني.

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