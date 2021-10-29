غيوم في أرجاء البلاد.. الأنواء تعلن حالة الطقس في العراق ليوم غد

2021/10/29 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، هطول أمطار وعواصف رعدية في عدد من المناطق.وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحيانا في الأقسام الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية والجنوبية ففي بغداد ستكون درجة الحرارة 33 مئوية وفي دهوك 17 مئوية وفي البصرة 35 مئوية، أما الرياح فستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) في المنطقة الشمالية من البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الأحد سيكون بين غائم جزئي الى غائم في المنطقة الوسطى وغائم ممطر مع فرص لحدوث عواصف رعدية في المنطقة الشمالية ،أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع المناطق، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وشرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، في المنطقة الشمالية".ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائماً مع تساقط أمطار متفرقة في المنطقة الوسطى وخاصة في أقسامها الغربية وتكون رعدية أحياناً ،أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً ممطراً مع فرص لحدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس غائماً الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع المناطق ، فيما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س في جميع مناطق البلاد".وتابع البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخاط مطر متفرقة وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً ممطراً مع فرصة لحدوث عواصف رعدية ،أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي".

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