مطار النجف يحدد موعد استقبال اولى رحلات الخطوط الجوية الباكستانية على أرضه

2021/10/29 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت إدارة مطار النجف، اليوم الجمعة، موعد وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الباكستانية للمطار.

وذكر بيان للإدارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مطار النجف الاشرف الدولي يترقب استقبال اولى رحلات الخطوط الجوية الباكستانية على ارضه بشكل مجدول".

وأضاف البيان، أن "ذلك سيكون في تمام الساعة 7:00 مساء، السبت المصادف (30/10/2021)".

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