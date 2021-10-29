/ اوبك+ / تقلص توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام الحالي

2021/10/29 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر مصدر نفطي :" ان اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ / اوبك + / قلصت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 5.7 ملايين برميل يوميا من 5.8 ملايين، وسط استمرار التعافي القوي للاستهلاك منذ انهياره عام 2020 ".وقال المصدر ، حسب "رويترز" :" ان اللجنة الفنية المشتركة، التي اجتمعت امس الخميس، ابقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا ".واضاف :" ان مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 لا تدعو للقلق لانها بمثابة تحديث للبيانات".ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا وحلفائهما، وهو التحالف المعروف باسم / وبك+/ في الرابع من تشرين الثاني المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسات الانتاج./انتهى3

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