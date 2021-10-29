2021/10/29 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان السابق سلام الشمري ، الحكومة والجهات المعنية الى البدء باعتماد خطط حديثة لتوفير المياه بشكل مستمر للزراعة او للاستخدام البشري .وقال الشمري في بيان صحفي :" ان حاجة البلاد للمياه اصبحت ضرورة ملحة كلما زاد الاعتماد على المنتج المحلي "، مبينا :" ان الخطط تعتمد بشكل اساس على حاجة الارض الزراعية او المستصلحة للكميات الواجب توفرها للسقي الدائم او المتقطع او عبر وسائل التنقيط الحديثة".واضاف:" على الحكومة ايضا العودة لاستخدام عدادات المياه لمعرفة الكميات المصروفة او الواجب توفرها لهذه المحافظة او تلك ، او لهذه المنطقة اوسواها ".وشدد الشمري على اهمية استخدام هذه الاساليب من اجل بيان الحاجة الفعلية لكمية المياه المصروفة للزراعة او للاستخدام البشري صيفا وشتاء، وفق الخطط التي توضع سنويا ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلام الشمري يدعو الى اعتماد خطط حديثة لتوفير المياه بشكل مستمر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلام الشمري يدعو الى اعتماد خطط حديثة لتوفير المياه بشكل مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).