روسيا تسجل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/10/29 | 12:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير قرابة 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع قفزة غير مسبوقة جديدة بأكثر من 1160 حالة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 39849 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 40096 إصابة أمس (ما كان أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة).ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7511 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3452 حالة) ومقاطعة موسكو (2556) ومقاطعة سامارا (1389 حالة).وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في روسيا قفزة غير مسبوقة […]

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