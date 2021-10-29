سوليفان: طهران غير واضحة بشأن استعدادها للعودة الى المحادثات النووية

2021/10/29 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ان من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات النووية.

وأوضح سوليفان ان الرئيس الاميركي جو بايدن سيناقش موضوع إيران مع زعماء العالم على هامش قمتي مجموعة العشرين في روما وتغير المناخ في غلاسكو مبينا ان اجتماعات بايدن مع قادة العالم الآخرين توفر فرصة جيدة لاكتساب فهم أفضل بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني في الفترة التي أصبحت فيها الرقابة الدولية محدودة في حين لفت سوليفان الى ان الغموض الذي يكتنف تقدم البرنامج النووي الإيراني هو أحد المخاوف العميقة للولايات المتحدة.

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