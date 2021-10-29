العراق..امطار وعواصف رعدية خلال اليومين المقبلين

2021/10/29 | 12:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية هطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية بأغلب مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين.وذكرت الانواء في بيان ان “طقس يوم غد السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً مع تساقط […]

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