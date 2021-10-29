2021/10/29 | 12:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأقمار الصناعية تكشف هبوطا أرضيا قرب سد النهضة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/29 | 12:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأقمار الصناعية تكشف هبوطا أرضيا قرب سد النهضة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأقمار الصناعية تكشف هبوطا أرضيا قرب سد النهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).