2021/10/29 | 12:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، ان الحكومة الجديدة ستشكل بطريقة التوافقات، انسجاما مع الظرف الحالي الذي لا يسمح بخيارات أخرى.

وقال الركابي في تصريح لوسائل اعلام كردية، تابعه NRT (29 تشرين الأول 2021)، إن "من غير الممكن أن يتم اختيار رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة بدون اتفاق الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية" مشيرا إلى أن "الواقع الحالي يفرض أن تكون هناك حكومة توافقية".

وأضاف الركابي، أن "المفاوضات واللقاءات حتى الآن لم تصل لمرحلة تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس الوزراء"، موضحا أن "اللقاءات الجارية تعد تمهيدية للقاءات قادمة ستجري بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية".

وبين الركابي، أن "كل ما يطرح من اتفاقات بين المكون الواحد أو مع المكونات فيما بينها، لا يعتد بها، حيث لم ترتق هذه اللقاءات إلى مستوى المفاوضات أبدا، والجميع بانتظار النتائج وإلى ماذا ستفضي في نهاية المطاف".

وتابع الركابي بالقول، "إذا كانت هناك مصلحة والجميع يتكلم بمصلحة العراق لابد وأن تنتهي الأمور إلى اتفاق، دون إجبار جهة معينة على جهة أخرى، ولابد من الاتجاه لاتفاق على مستوى الكرد والشيعة والسنة، فإذا جعلوا مصلحة العراق والعراقيين هي المقياس الأعلى فيجب أن يكون هناك اتفاق مهما تكن الأمور وطال الزمن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: الحكومة الجديدة ستشكل بالتوافق بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: الحكومة الجديدة ستشكل بالتوافق بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).