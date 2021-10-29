2021/10/29 | 12:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت عمليتا الاعتقال في منطقتين داخل العاصمة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال محتال انتحل صفة ضابط وعرض وظيفة وهمية على فتاة مقابل مبلغ من المال.

وذكر بيان للوزارة، 29 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "قوة من مكتب مكافحة إجرام الكاظمية تحركت بعد إخبار عن وجود شخص ينتحل صفة ضابط شرطة برتبة (ملازم) لقيامه بالاحتيال على فتاة أوهمها بالتعيين كمفتشة في وزارة الداخلية مقابل مبلغ مالي، وتم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء استلام الدفعة الأولى من المبلغ".

وأضاف البيان، أنّ "أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيًا وقضائيًا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 160 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

وأوضح البيان، أنّ "قوة أخرى من مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار من داخل عجلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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