الأنبار: المباشرة بإعادة إعمار مأذنة (عنة) التاريخية

2021/10/29 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع - أحمد الدليمي يشتهر قضاء (عنة) غرب محافظة الأنبار بمأذنته التاريخية والتراثية، وبالإضافة الى بعدها التاريخي فإن هذه المأذنة تمثل جزءاً من هوية (عنة)، غير أنها لم تسلم من أيادي الإرهاب حيث أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجيرها نهاية العام 2016 ضمن ممارساتها الوحشية في طمس تاريخ وتراث العراق، اليوم، وضمن حملات الإعمار تسعى وزارة الثقافة الى إعادة اعمار هذه المأذنة التاريخية.وقال مدير إعلام هيأة الآثار والترات في وزارة الثقافة والسياحة والآثار حاكم الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملاكات الفنية والأثرية والهندسية باشرت في إعادة إعمار مأذنة (عنة)"، مشيراً الى أن "الهيأة خصصت الأموال اللازمة لإعادة الحياة إليها وإعادة بنائها من جديد".وأضاف أن "الهيأة قامت بإعداد الكشوفات واكمال كل مستلزمات العمل في المأذنة التي تضمنت جمع كل المخلفات الناتجة عن التفجير من طابوق وزخارف خاصة بالمأذنة لغرض تجميعها واستخدامها مرة أخرى في إعادة إعمارها". وأضاف الشمري أن "الملاكات في الهيأة العامة للاثار والتراث متمثلة بمفتشية آثار وتراث الأنبار ومفتشية (عنة) قامت بجميع ما يتعلق بالعمل الفني والهندسي والأثري والتراثي"، لافتاً الى أن "هذه المأذنة مشيدة على قاعدة مربعة قياسها ثمانية في ثمانية أمتار وارتفاع القاعدة 280 سنتيمتر، فيما يبلغ ارتفاع المأذنة الكلي 26 متراً وينتصب فوق القاعدة المربعة هيكل المأذنة الذي يتكون من ثمانية أضلاع والتي تؤلف شكلها المثمن، وتحوي المأذنة على مدخل واحد ويمكن الصعود الى أعلاها من خلال سلم حلزوني".وبين أن "المأذنة سبق وأن تعرضت للتفجير في العام 2006 من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي وتمت إعادة إعمارها في العام 2012 من تخصيصات محافظة الأنبار ضمن موازنة تنمية الأقاليم".

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