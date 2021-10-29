2021/10/29 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي يلتقي الدينُ بالمقدّس، لكنهما لا يتطابقان مفهومًا، ولا يتحدان مصداقًا دائمًا، إذ تتقدّس أشياءُ خارجَ الدين، كما أن هناك أشياءَ في الدين ليست مقدّسة.



المقدّسُ والدين أحيانا تتحد وظيفتُهما، ويلتقيان ببعض مصاديقهما، وأحيانا تتنوع وظيفتُهما، ويختلف كلٌّ منهما عن الآخر في مصاديقَ أخرى.



ليس كلُّ مقدّس دينًا، وليس كلُّ ما في الدين مقدّسًا.



في كلِّ دينٍ ما هو مقدّسٌ وما هو غيرُ مقدّس.



حضورُ المقدّس ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدينُ والمقدَّسُ - عبدالجبار الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدينُ والمقدَّسُ - عبدالجبار الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).