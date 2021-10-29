الصحة تكشف عدد مراكز محاربة الأمراض السرطانية

2021/10/29 | 13:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس السرطان يصدر تقريراً سنوياً بالحالات المسجلة في العراق بكل تفاصيلها وأنواع السرطانات.

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