مفوضية الانتخابات تنهي العد في 107 محطات

2021/10/29 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية انتخابات بابل مطابقة

نتائج العد والفرز اليدوي مع

الالكتروني للمحطات المطعون بها في

المحافظة وبنسبة 100%

وذكرت مفوضية الانتخابات أن نسبة

التطابق وصلت إلى 100% لجميع المحطات

وبدون وجود ا

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