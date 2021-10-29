وفاة نزيل محكوم بالإعدام شنقا داخل سجن الحوت

2021/10/29 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن

نزيلا محكوما بالإعدام توفي داخل سجن

الحوت.

وقال المصدر إن "نزيلا من اهالي بابل في

العقد الخامس من العمر، ومحكوما

بالإعدام شنقا وفق المادة الرابعة من

قانون مكافحة ال

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